стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 19 января 2025, 10:36 158 Модернизация

Объемы производства выросли после модернизации на воскресенском заводе в Подмосковье

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © storage.yandexcloud.net

На заводе в Воскресенске модернизировали производство сухих строительных смесей.

На заводе ООО «ВОЛМА-Воскресенск» занимаются производством отделочных строительных материалов. С целью повышения производительности на предприятии были проведены масштабные работы по модернизации.

На линии по изготовлению пазогребневых плит, представляющих собой прямоугольные плиты с пазами и гребнями для соединения по опорным и стыковочным поверхностям, было установлено дополнительное оборудование: новая формовочная машина и сушило (печь для сушки стержней, форм и материалов).

 © storage.yandexcloud.net

Отметим, что на заводе также действует программа «Рационализаторских предложений». Благодаря ей сотрудники могут предлагать и реализовывать идеи, которые повышают производительность предприятия, и получать за это материальное вознаграждение.

 © storage.yandexcloud.net

Как отметил управляющий директор предприятия Валерий Абзалимов, после ввода в строй нового оборудования, во-первых, были созданы 17 новых рабочих мест, а во-вторых — объемы производства на линии выросли на 14 процентов, достигнув показателя в 350 тыс. кв. м продукции ежемесячно.

В рамках модернизации были усовершенствованы и другие аспекты производства. В частности, на участке упаковки сухих смесей оптимизировали процесс разделения потоков гипсовых и цементных смесей.

«Для каждого продукта предусмотрено определенное хранение: цементные смеси это крытое хранение, а гипсовые — уличное. Благодаря обновлению мы разделили потоки с двух линий, тем самым сократили логистическое плечо для мест постановки каждого вида готовой продукции. Погрузчики не мешаются друг другу, и постановка продукции на склад происходит значительно быстрее. Данная оптимизация процесса дает и увеличение производительности линии в целом, так как это являлось узким местом на линии», — отметил Виталий Абзалимов.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://regions.ru/voskresensk/bizn...dernizatsii-na-voskresenskom-zavode

модернизация, производство стройматериалов, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    19.01.2510:37:55

    Вторая жизнь ДСК Якутска после модернизации

    ---

    Официальный перезапуск завода Домостроительного комбината состоится в январе в Якутске.Как сообщал ранее «Якутск вечерний», основной проблемой предприятия была неполная загрузка производственных мощностей. Поэтому с 1 сентября 2022 года ДСК в целях минимизации убытков и предотвращения ухудшения до критического уровня приостановил работу по виду деятельности «производство изделий из бетона». В связи с этим разразился скандал с увольнением 127 человек из ДСК.

    В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев инициировал модернизацию технического перевооружения завода. Речь идет о создании в Якутске современного проектно-производственного комплекса для индустриального строительства. Работать новый завод ДСК будет на базе дочерней компании АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» — ООО «РИА-Строй».

    https://sakhali...-modernizaczii/

    #1295736
  • Нет аватара nabludatel71
    19.01.2521:10:31

    Заголовок, конечно… Ни что выросло (что производят?), ни на насколько, но зато «объёмы производства» (почему не просто производство, выпуск и т. д.?) и «воскресенский завод в Подмосковье» (тоже можно сократить с одной или другой стороны).

    #1295759
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,