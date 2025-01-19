Объемы производства выросли после модернизации на воскресенском заводе в Подмосковье

Объемы производства выросли после модернизации на воскресенском заводе в ПодмосковьеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На заводе в Воскресенске модернизировали производство сухих строительных смесей.
На заводе ООО «ВОЛМА-Воскресенск» занимаются производством отделочных строительных материалов. С целью повышения производительности на предприятии были проведены масштабные работы по модернизации.
На линии по изготовлению пазогребневых плит, представляющих собой прямоугольные плиты с пазами и гребнями для соединения по опорным и стыковочным поверхностям, было установлено дополнительное оборудование: новая формовочная машина и сушило (печь для сушки стержней, форм и материалов).
Отметим, что на заводе также действует программа «Рационализаторских предложений». Благодаря ей сотрудники могут предлагать и реализовывать идеи, которые повышают производительность предприятия, и получать за это материальное вознаграждение.
Как отметил управляющий директор предприятия Валерий Абзалимов, после ввода в строй нового оборудования, во-первых, были созданы 17 новых рабочих мест, а во-вторых — объемы производства на линии выросли на 14 процентов, достигнув показателя в 350 тыс. кв. м продукции ежемесячно.
В рамках модернизации были усовершенствованы и другие аспекты производства. В частности, на участке упаковки сухих смесей оптимизировали процесс разделения потоков гипсовых и цементных смесей.
«Для каждого продукта предусмотрено определенное хранение: цементные смеси это крытое хранение, а гипсовые — уличное. Благодаря обновлению мы разделили потоки с двух линий, тем самым сократили логистическое плечо для мест постановки каждого вида готовой продукции. Погрузчики не мешаются друг другу, и постановка продукции на склад происходит значительно быстрее. Данная оптимизация процесса дает и увеличение производительности линии в целом, так как это являлось узким местом на линии», — отметил Виталий Абзалимов.
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