Региональный центр адаптивных видов спорта «Парус» открыли в Дзержинске Нижегородской области

© prodzer.ru

Общая площадь здания центра — более 18 тыс. кв. м. В центре есть универсальный зал, ледовая арена со специализированными прозрачными бортами и увеличенными по ширине скамейками запасных для занятий и проведения соревнований по следж-хоккею, большой 25-метровый бассейн на шесть дорожек, малый бассейн для занятий по обучению плаванием, в том числе для детей до семи лет, а также терапевтическая ванна для проведения специализированных занятий, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал, два зала «сухого» плавания, спортзалы со специальными тренажерами для спортсменов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, футбольное поле с искусственным покрытием, подходящее для проведения соревнований по футболу слепых.

Помимо этого, на территории комплекса есть большой медико-восстановительный центр, где спортсмены на этапе спортивной подготовки смогут проходить необходимые восстановительные процедуры, а также получать фармакологическую и психологическую поддержку. При этом в центре будут организованы занятия не только для спортсменов с инвалидностью, но и для участников СВО, а также для всех желающих.

© nobl.ru

«Центр адаптивных видов спорта в Нижегородской области — это мечта многих паралимпийцев, а его появление в нашем родном Дзержинске — настоящий подарок для каждого из нас и, конечно, для тех ребят, которые только начинают свой путь в спорте. Уверен, из них вырастут новые чемпионы, которые с гордостью будут представлять Россию на международных соревнованиях, завоевывать заслуженные награды и однажды смогут поехать на олимпийские и паралимпийские игры. Благодарю правительство Нижегородской области и администрацию Дзержинска за уникальные возможности для развития адаптивного спорта в нашем родном городе», — поделился эмоциями трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин.

© nobl.ru

© nobl.ru

© nobl.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈