Sollers выпустил фургон и минивэн под собственным брендом

© www.autostat.ru

Группа компаний «Соллерс» готовит к выходу на российский рынок сразу два автомобиля под своим брендом. Линейка пополнилась коммерческим фургоном M3 и минивэном RF8. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы автопроизводителя.

© www.autostat.ru

Цельнометаллический коммерческий фургон M3 выполнен на базе китайского автомобиля JAC M3 и имеет полную массу 2,5 тонны. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод — задний. Уже в базовом оснащении установлен кондиционер, электростеклоподъемники и регулировка зеркал с электроприводом. А также подогревы сидений, зеркал, центральный замок. Размер грузового отсека фургона составляет около 5 куб. м. Сборка фургона намечена на конец этого года, его стоимость пока не раскрывается.

© www.autostat.ru

Минивэн RF8 — это перелицованная копия китайского JAC Refine RF8. Автомобиль будет продаваться с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с., работающим в сочетании с автоматической коробкой передач. Длина минивэна составляет 5,2 м, а ширина — почти 2 м. Три ряда сидений способны вместить 7 человек. Для пассажиров второго ряда предусмотрены подогрев сидений и вентиляция, а задний ряд может быть сложен, тем самым увеличивая объем багажного отделения. Сборка минивэна RF8 должна начаться в 2025 году. Стоимость тоже будет объявлена позже.

© www.autostat.ru

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что фургон и минивэн будут востребованы на российском рынке, даже несмотря на их относительно скромные объемы продаж. По его подсчетам, последние машины европейских, японских и корейских брендов из официальных поставок были проданы на рубеже 2021 — 2022 годов, после этого официально в сегменте минивэнов были представлены лишь китайские Voyah и GAC.

© www.autostat.ru

Также Сергей Удалов отмечает, что фургоны обычно эксплуатируются существенно интенсивнее, чем минивэны, которые в основном предназначены для перевозок топ-менеджмента. Это означает, что уже в 2025 году для тех собственников, которые приобрели такие автомобили в 2021 — 2022 годах, настанет время их менять, а локальная сборка может сделать продукт доступнее по цене.

© www.autostat.ru

© www.autostat.ru

© www.autostat.ru

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