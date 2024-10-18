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termometrix 18 октября 2024, 22:26 Статистика

Более 21 млн российских семей улучшили жилищные условия с 2019 года

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 © minstroyrf.gov.ru

В целом благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» уже 21,2 млн семей улучшили жилищные условия: приобрели квартиру, построили дом, переехали из аварийного жилья,расширили свое жилое пространство или в их доме провели капремонт.

С 2019 года нарастающим итогом в России ввели 531,9 млн кв. м жилья: в 2019 году ввод составил 82 млн кв. м, в 2020-м — 82,2 млн кв. м, в 2021-м — 92,6 млн кв. м, в 2022-м — 102,7 млн кв. м, в 2023-м — 110,4 млн кв. м и с января по июль 2024 года — почти 62,1 млн кв. м.

Согласно целям, поставленным перед национальным проектом «Жилье и городская среда», ежегодно к 2030 году улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн семей.

Россия вышла на второе место в мире по строительству жилья на душу населения

 © minstroyrf.gov.ru

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Источник: https://minstroyrf.gov.ru/press/bol...-zhilishchnye-usloviya-s-2019-goda/

статистика, общество
  • Нет аватара Exegen
    19.10.2410:44:11

    Как улучшить жильё в городах, где дома с 2000х не строят для рабочего класса, а только для сирот недодома однокомнатные или каркасные бумажные, либо полукирпичные, в которых нет газа, а горячая вода до 5ого еле дотекает?!

    #1290799
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      19.10.2410:50:53

      У нас в городе хорошие дома строят. И у соседей тоже.

      #1290801
      • Badassgoliath Badassgoliath
        19.10.2411:15:49

        Строек много, старьё ломают, людей расселяют. Сам наблюдаю самосвалы с остатками снесённых халуп, курсирующие по улицам, регулярно. Это в Саратове. Становится понятно, почему столько китайских самосвалов. Учитывая количество строек в стране (и не только домов) Камаз и МАЗ похоже просто не справляются с выпуском требуемого количества техники.

        #1290804
        • Sniper_78 Sniper_78
          19.10.2412:37:31

          Барнаул за последние двадцать лет за счёт новостроек свою площадь примерно на четверть увеличил. Это не считая застройки (как точечной, так и целыми кварталами) в старых районах города. А коттеджные посёлки вокруг города вообще как грибы растут.

          #1290809
    • Badassgoliath Badassgoliath
      19.10.2411:06:54

      в которых нет газа

      По моему глубокому убеждению, газ в быту опасен. Его следует использовать на электростанциях для выработки электричества — и уже оное подавать в дома для дальнейшего использования. Современные электроплиты, например индукционные, гораздо удобнее газовых, про безопасность я уже и не говорю.

      #1290803
      • Sniper_78 Sniper_78
        19.10.2412:41:32

        Вот тоже так считаю. Газ в многоквартирных домах — это бомба замедленного действия. Рано или поздно сработает. Использование газа приемлемо в доме на земле (для отопления), но никак не в многоэтажке.

        #1290810
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