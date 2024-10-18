Более 21 млн российских семей улучшили жилищные условия с 2019 года

© minstroyrf.gov.ru

В целом благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» уже 21,2 млн семей улучшили жилищные условия: приобрели квартиру, построили дом, переехали из аварийного жилья,расширили свое жилое пространство или в их доме провели капремонт.

С 2019 года нарастающим итогом в России ввели 531,9 млн кв. м жилья: в 2019 году ввод составил 82 млн кв. м, в 2020-м — 82,2 млн кв. м, в 2021-м — 92,6 млн кв. м, в 2022-м — 102,7 млн кв. м, в 2023-м — 110,4 млн кв. м и с января по июль 2024 года — почти 62,1 млн кв. м.

Согласно целям, поставленным перед национальным проектом «Жилье и городская среда», ежегодно к 2030 году улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн семей.

Россия вышла на второе место в мире по строительству жилья на душу населения

© minstroyrf.gov.ru

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