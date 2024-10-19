На ЗМЗ введена в эксплуатацию новая линия по обработке головки блока цилиндров

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Линия по обработке головки блока цилиндров, состоящая из 22 единиц оборудования, поставлена в ЗФ ООО «УАЗ» из Владивостока еще в прошлом году, а введена в эксплуатацию в августе 2024 года. Монтаж, запуск и наладка оборудования осуществлены силами специалистов ДОиРО, оснастка изготовлена в инструментальном производстве филиала.

В сентябре текущего года на новом оборудовании обработана первая партия 406-х головок блока цилиндров в количестве 43 штук и отправлена на сборочный конвейер в цех по производству двигателей. В начале октября опытная партия из 20 штук уже 409-х ГБЦ поступила на линию мехобработки пятого корпуса. Впереди — испытания на безотказность в составе двигателя.

© zmz.ru

ГБЦ, обработанная на новой линии, отличается лучшими потребительскими свойствами от деталей, получаемых на действующей линии в ЦАиДД. Более качественная обработка поверхностей достигнута за счет применения прогрессивного режущего инструмента и обработки деталей на высоких скоростях. А наличие дополнительных отверстий для крепления крышки клапанов повышает надежность соединения. Все это в совокупности улучшает эксплуатационные свойства двигателей ЗМЗ, устанавливаемых на модельный ряд автомобилей УАЗ.

© zmz.ru

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