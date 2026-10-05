Новый российский трактор получил 460-сильный отечественный двигатель и систему автонавигации
Стартовал официальный показ на отраслевой выставке нового варианта российского трактора «Кировец» с отечественным 460-сильным двигателем КАМАЗ серии 960. Новый трактор получил обозначение К-746МК и производится на Петербургском тракторном заводе. Что еще известно о новинке?
Новые российские трактора «Кировец» на всероссийской выставке «Агросалон-2026» представлены машинами двух моделей. Это К-530Т с 300-сильным ярославским дизелем, оснащенный сдвоенными колёсами, навесным устройством, механизмом отбора мощности, тягово-сцепным устройством и системой телеметрии. Вторая машина — более крупный и мощный трактор со сдвоенными колёсами К-746МК с 460-сильным камазовским мотором. На борту этого «Кировца» имеются: компьютер, система телеметрии, гидросистема «Мегапоток», навесное устройство, маятниковое прицепное устройство. Производитель сообщает, что представленный на выставке образце получил российскую систему автонавигации по полю «КИРОВЕЦ Агропилот» компании ИТЭЛМА.
Кстати, двигатель КАМАЗ серии 960 также используют еще на двух «Кировцах» свежего модельного ряда — К-740МК и К-743МК. Что это за двигатель? Он имеет рядную шестицилиндровую компоновку, электронную топливную систему Common Rail, стальные поршни и современную систему охлаждения. Заявленный ресурс достигает 10000 моточасов. Индивидуальные головки блока цилиндров упрощают проведение ремонтных работ.
Иван Захаров. Источник фото: Петербургский тракторный завод
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