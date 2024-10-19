В Уфе открыли современный комплекс для гребного слалома

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В Уфе торжественно открыли первую очередь комплекса сооружений для гребного слалома и дали старт строительству второй очереди — здания с тренажерным и гимнастическим залами, тренерскими и судейскими помещениями.

Строительство комплекса сооружений для гребного слалома стартовало в июле 2022 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость объекта — 825,6 млн рублей, из них 284 млн рублей — из федерального бюджета.

Уникальность нового объекта в том, что благодаря озеру Теплому, куда вода с ТЭЦ всегда поступает теплая, комплекс будет круглогодичным. К тому же с помощью гидротехнических сооружений здесь создается эффект бурлящей воды, то есть созданы все условия для проведения как российских, так и международных состязаний по гребному слалому и фристайлу на бурной воде. Первыми уфимский гребной канал опробовали в дни форума «Россия — спортивная держава» участники международных соревнований по гребному слалому «Край курая» — спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

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