стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
33
Innokentij90 19 октября 2024, 16:55 Авиация

Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © ria.ru

Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы.

Полёты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах. Отмечается, что полёты проходят по пятницам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в полете в одну сторону занимает около часа, цена билета начинается от 2 тыс. рублей.

Также идёт работа над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.

Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель — создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев.

На сегодняшний день из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала — пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html

Ярославская область, авиасообщение, Туношна
  • 2
    Badassgoliath Badassgoliath
    19.10.2418:01:53

    полёты проходят по пятницам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ100/200.

    Стране нужны свои самолёты.

    #1290832
  • 1
    Нет аватара termometrix
    19.10.2419:26:58

    Большую третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово должны достроить. Ее строят с 2014 года и только обещают, что завершат. С учетом перспективы увеличения пассажиропотока.Кроме того, гражданские аэропорты имеют стратегическое значение для всех ситуаций и должны быть способны принимать все типы самолетов, даже, если необходимо, космические челноки.

    Аэропорту Ярославля нужен компактный, но более современный пассажирский терминал. Тот, что я вижу на картинке, не внушает особого доверия.Морально устаревший комплекс.

    Отредактировано: termometrix~19:30 19.10.24
    #1290846
    • Нет аватара Belchanin
      20.10.2412:40:21

      Да, посмотрел соседей — Иваново, Вологда — выглядят приличней, Хотя Ярославль почти в 2 раза больше. Всё-таки, сказывается, что Москва рядом. Авиакомпаниям проблем меньше сделать направление на Москву и проблем меньше с количеством пассажиров, чем в Ярославль — с непостоянной загрузкой.

      #1290878
  • Нет аватара sanfox
    21.10.2408:31:16

    Большинство продолжает летать по трассе М8. До Туношны еще нужно с Ярославля доехать, за это время уже можно Ростов миновать!

    #1290924
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,