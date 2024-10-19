Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение

Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщениеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Возобновлено прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, в пятницу в аэропорт Ярославль (Туношна) прибыл первый авиалайнер из Москвы.
Полёты выполняются по пятницам и воскресеньям. Удобный вариант для поездок в выходные дни. Особенно для тех, кто не хочет тратить время в пробках на трассах. Отмечается, что полёты проходят по пятницам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в полете в одну сторону занимает около часа, цена билета начинается от 2 тыс. рублей.
Также идёт работа над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.
Большие планы по развитию инфраструктуры аэропорта. Наша цель — создать в регионе полноценный транспортный хаб, и наша воздушная гавань должна стать одним из ключевых его звеньев.
На сегодняшний день из Ярославля можно отправиться на самолете в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Организована работа по развитию инфраструктуры аэропорта. Для этих целей привлечен инвестор. Как сообщил Евраев, к 2027 году планируется открыть два новых терминала — пассажирский и грузовой, благоустроить прилегающую территорию, построить у аэропорта причал на Волге.
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