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d-tatarinov 19 октября 2024, 17:25 Фотофакты

Новейший российский школьный автобус Sollers SB

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 © motor.ru

Новейший российский школьный автобус Sollers SB: «живые» фото. В Казани на выставке перед саммитом БРИКС состоялась публичная премьера «капотника», который должен прописаться на заводе во Владивостоке. Судя по надписям на корме новинку назовут Sollers SB. Речь идёт о локализованном китайском автобусе Ankai 8M: он рассчитан на 28 детей, построен на рамной платформе с каркасным кузовом и оснащается 3,7-литровым дизелем Weichai.

В информационных табличках Sollers никаких подробностей о модели не содержалось. Однако при беглом осмотре не удалось найти отличий от китайского Ankai 8M — кроме шильдиков. Однако для школьников такой транспорт наверняка окажется удобнее традиционных моделей: во-первых, новинка изначально разработана для нужд детей, а не конвертирована из автобуса общего назначения. Во-вторых, есть информационные таблички (в том числе знаки STOP в американском стиле) и широкий запасной выход.

 © motor.ru

По предварительным данным Sollers SB сохранит 140-сильный (430 Нм) китайский мотор Weichai в связке с 5-ступенчатой «механикой». Комплектацией предусмотрены отопитель и кондиционер. Вероятно, и школьный автобус, и туристический Sollers SA9 станут собирать на одном заводе во Владивостоке. В Китае марка Ankai входит в десятку экспортеров автобусов.

На выставке показали и другую новинку Sollers: уже в легковом сегменте. На подходе роскошный минивэн, который будут собирать на заводе в Елабужском районе Республики Татарстан по соседству с фургонами Atlant и представительскими автомобилями Aurus.

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Источник: https://motor.ru/news/sollers-sb-view-19-10-2024.htm

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Владивосток, Sollers
  • 14
    Badassgoliath Badassgoliath
    19.10.2418:07:37

    Речь идёт о локализованном китайском автобусе Ankai 8M: он рассчитан на 28 детей, построен на рамной платформе с каркасным кузовом и оснащается 3,7-литровым дизелем Weichai.

    И что тут хорошего? Судя по заметке, «локализован» только значок с названием! Да и то не факт, что значок не изготовлен в том же Китае.

    Надеюсь, что этот Соллерс не пользуется преференциями, какие положены отечественным производителям. Ибо если да, то такими темпами эта контора нам весь автопром передушит.

    Я так понимаю, что им главное не ввозить готовый автомобиль, чтобы это не считалось импортом, а хоть что-то да прикручивать внутри страны, чтобы это считалось производством. Я такое категорически не приемлю, потому что это никакое не производство. А заметки, я смотрю, пошли косяком про этот Соллерс — тут тебе и «производство» сразу нескольких грузовиков, такое же «производство» минивэна, а теперь вот и «производство» автобусов. Сколько можно?! Может хотя бы здесь будем называть вещи своими именами и писать как о «рекламе импортной продукции»?

    Отредактировано: Badassgoliath~18:49 19.10.24
    #1290836
    • Нет аватара altimo1
      20.10.2406:29:09

      Ну это лучше чем просто завозить с Китая. Завод стоит. Его и людей нужно загрузить работой. Затем постепенно можно импортозамещать. Такая схема работы везде. Тот же Москвич например. Я вижу выращивание нового игрока автопроизводителя в конкуренцию Камазу, Мазу, Газу, Уралу. И это хорошо.

      #1290856
      • Badassgoliath Badassgoliath
        20.10.2408:34:57

        Затем постепенно можно импортозамещать

        Фургон Соллерс Атлант (не помню, как он на самом деле называется, какой-то Жак) уже не первый год «производится» Соллерс. И что там импортозамещено? Не выгодно им чего-то замещать. Комплекты везут из Китая, собирают и продают, тем самым обходя ввозные пошлины. Лучше бы они пошлины платили, выгода для казны была бы больше. Да ладно бы этот фургон Атлант — надо же загрузить завод по сборке Фордов Транзит. Но я так смотрю, что Соллерс, как это называется, понесло. Грузовики, минивэны, автобусы! И хватает наглости называть это «производством», да ещё с эпитетами «новейший» и «российский», как будто читатели — умственно-отсталые и не понимают, что к чему.

        Я вижу выращивание нового игрока автопроизводителя

        Производителя, ага. Конечно.

        в конкуренцию Камазу, Мазу, Газу, Уралу

        Конкуренция — это да.

        И это хорошо.

        Было бы хорошо, выпускай они всё это сами. Но они просто наводняют рынок продукцией уже развитого производства куда больших масштабов, чем наше.

        #1290857
        • Sniper_78 Sniper_78
          20.10.2409:50:41

          Да возьмите УАЗ тот же. «Соллерс» им владеет с 2001 года. За 23 года завод только что не закрылся. Какого-то прям развития там нет и в помине! Или завод ЗМЗ. Возобновление производства без всяких изменений бензиновых «восьмёрок» (которые ещё на ГАЗ-53 ставили) — это что, достижение, что ли? К «Соллерсу» очень много вопросов, короче!!!

          #1290860
          • Нет аватара knyz_sedmmi
            20.10.2414:29:30

            «К „Соллерсу“ очень много вопросов» — лично у меня вопрос один: кто его «крышует»?

            #1290883
    • Нет аватара Exegen
      20.10.2411:02:40

      Странно, что ещё 150 минусов не поставили, как здесь любят в случае несогласных)))

      Внешне очень напоминает плагиат, но такой китайский, на классические американские автобусы из кино.

      #1290868
  • 12
    Sniper_78 Sniper_78
    19.10.2418:50:59

    Ни одна модель, выпускаемая Sollers (если не считать продукции УАЗа, который тоже как бы Sollers), ещё вообще никак не локализована. Только сборка из китайских машинокомплектов. Каким образом это всё относится к «сделано у нас»?

    #1290842
    • 10
      Badassgoliath Badassgoliath
      19.10.2419:01:50

      Каким образом это всё относится к «сделано у нас»?

      Вот-вот. И я о том же. А заголовок:

      Новейший российский школьный автобус Sollers SB

      надо переписать, потому что это китайский школьный автобус.

      #1290844
  • 6
    Badassgoliath Badassgoliath
    19.10.2419:31:11

    В общем, я поставил заметке минус. Обычно я вообще оценок не ставлю, но такое вот «производство» меня возмутило, я такого «производства» не понимаю.

    И ведь есть свои производители, пусть они какую-то часть компонентов импортируют. Но это вообще уже ни в какие ворота.

    #1290848
  • 7
    Е.Юрий Е.Юрий
    19.10.2420:44:13

    Судя по внешнему виду — ПАЗик, только капотный. ПАЗ Вектор, новый Сити — эти модели вполне подошли бы для школьных. Лучше бы Соллерс вложился в разработку новых агрегатов.

    #1290854
    • Badassgoliath Badassgoliath
      20.10.2402:42:55

      ПАЗ Вектор, новый Сити — эти модели вполне подошли бы для школьных

      Сити по Саратову ездят в виде школьных и всё нормально.

      Лучше бы Соллерс вложился в разработку новых агрегатов.

      Лучше для промышленности страны, но не для Соллерс.

      #1290855
  • Нет аватара mr A
    20.10.2410:22:19

    Локализация у соллерса всё же идёт, дизель, который собираются ставить на патриот, если не полностью, но всё же локализован. Что до производства автобусов, там завод был для производства легковых автомобилей, так что там полноценное производство крупной техники невозможно, пока не перестроить завод под эти цели. Поэтому лоеклизация если и будет, то небольших узлов, скорее компонентов и то под вопросом, на мой взгляд. Если ошибаюсь, то будет хорошо.

    #1290865
  • Андрей Языков Андрей Языков
    20.10.2413:36:03

    Почему-то капотный КАВЗ считался несовременным и его сняли с производства, а капотный китаец считается новейшим и современным.

    #1290881
  • Нет аватара dronson123
    20.10.2417:47:43

    Похоже что кто-то где-то очень неплохо получил на лапу…

    Я ещё могу понять ситуацию если бы мы были банановой республикой, которая вообще не имеет(ла) компетенций в автобусостроении, или же растеряла, как та же самая соседская папуасия, под названием Украина. Но блин, при наличии как минимум 7+ заводов производящих автобусы,закупать посредственное изделие в Китае, ну я незнаю…

    Отредактировано: dronson123~17:48 20.10.24
    #1290897
    • Meel Light Meel Light
      21.10.2421:47:08

      Ты сначала узнай, а потом болтай. А то может и ты на лапу получил за комментарии, кто знает.

      #1290985
  • Нет аватара nik.f
    20.10.2419:12:31

    Даже по внешнему виду не читая комменты сразу понял, что не имеет отношения к России. Настолько чужд и экзотичен внешний вид.

    #1290906
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