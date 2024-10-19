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Новейший российский школьный автобус Sollers SB: «живые» фото. В Казани на выставке перед саммитом БРИКС состоялась публичная премьера «капотника», который должен прописаться на заводе во Владивостоке. Судя по надписям на корме новинку назовут Sollers SB. Речь идёт о локализованном китайском автобусе Ankai 8M: он рассчитан на 28 детей, построен на рамной платформе с каркасным кузовом и оснащается 3,7-литровым дизелем Weichai.

В информационных табличках Sollers никаких подробностей о модели не содержалось. Однако при беглом осмотре не удалось найти отличий от китайского Ankai 8M — кроме шильдиков. Однако для школьников такой транспорт наверняка окажется удобнее традиционных моделей: во-первых, новинка изначально разработана для нужд детей, а не конвертирована из автобуса общего назначения. Во-вторых, есть информационные таблички (в том числе знаки STOP в американском стиле) и широкий запасной выход.

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По предварительным данным Sollers SB сохранит 140-сильный (430 Нм) китайский мотор Weichai в связке с 5-ступенчатой «механикой». Комплектацией предусмотрены отопитель и кондиционер. Вероятно, и школьный автобус, и туристический Sollers SA9 станут собирать на одном заводе во Владивостоке. В Китае марка Ankai входит в десятку экспортеров автобусов.

На выставке показали и другую новинку Sollers: уже в легковом сегменте. На подходе роскошный минивэн, который будут собирать на заводе в Елабужском районе Республики Татарстан по соседству с фургонами Atlant и представительскими автомобилями Aurus.

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