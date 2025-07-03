18 миллиардов рублей в трансформацию УАЗа. Масштабная модернизация Ульяновского автозавода

18 миллиардов рублей в трансформацию УАЗа. Масштабная модернизация Ульяновского автозаводаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ульяновский автозавод готовится к самой масштабной за всю почти вековую историю предприятия модернизации. Суммарный объём инвестиций в трансформацию УАЗа оценивается в 18 миллиардов рублей, они будут направлены на обновление технологической базы, расширение и переналадку производственных площадок, а также запуск новых модельных линеек. Эти средства поступят от материнской компании — автомобильной группы Sollers — в период до 2027 года.
В этом выпуске:
0:00 — УАЗ приступил к беспрецедентной трансформации производства
0:27 — инвестиционная кампания на 18 млрд руб.
1:19 — модернизация штамповочного производства
1:44 — новые модельные ряды УАЗ
2:16 — комплексный подход к повышению качества выпускаемых машин
2:43 — локализация поставок комплектующих
3:15 — расширение и переналадка производственных площадей
3:53 — глубокая цифровая трансформация процессов управления предприятием
5:08 — развитие профессиональных компетенций сотрудников
5:45 — общая трансформация российского автопрома
6:27 — риски
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