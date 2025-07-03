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mashnews 03 июля 2025, 13:20 1263 Видеоблог

18 миллиардов рублей в трансформацию УАЗа. Масштабная модернизация Ульяновского автозавода

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Ульяновский автозавод готовится к самой масштабной за всю почти вековую историю предприятия модернизации. Суммарный объём инвестиций в трансформацию УАЗа оценивается в 18 миллиардов рублей, они будут направлены на обновление технологической базы, расширение и переналадку производственных площадок, а также запуск новых модельных линеек. Эти средства поступят от материнской компании — автомобильной группы Sollers — в период до 2027 года.

В этом выпуске:

0:00 — УАЗ приступил к беспрецедентной трансформации производства

0:27 — инвестиционная кампания на 18 млрд руб.

1:19 — модернизация штамповочного производства

1:44 — новые модельные ряды УАЗ

2:16 — комплексный подход к повышению качества выпускаемых машин

2:43 — локализация поставок комплектующих

3:15 — расширение и переналадка производственных площадей

3:53 — глубокая цифровая трансформация процессов управления предприятием

5:08 — развитие профессиональных компетенций сотрудников

5:45 — общая трансформация российского автопрома

6:27 — риски

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Источник: rutube.ru

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Машньюс, mashnews, сделано у нас, УАЗ, Sollers
  • Нет аватара Argonaft
    03.07.2519:35:31

    Ладно, как я понял новой модели Уаза нам не дождаться, пусть хоть тогда качество существующих моделей поднимут… А то к Патриоту, даже у военных куча нареканий

    #1303169
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.07.2520:10:32

      как я понял новой модели Уаза нам не дождаться,

      Может и дождёмся. Ведь всё перечисленное в ролике как раз и является необходимым в том числе и для новых моделей. Не знаю, насколько достаточным, но необходимым — это точно.

      #1303171
    • Нет аватара stadtisch
      04.07.2509:10:43

      Пусть 469 с армейскими мостами возродят,а то «Хантер» откровенно разочаровал со своей широкой базой.Пока пользую Хонда «Пайлот»,но тоже есть огрехи и не малые.А так бы купил новый 469,чтобы не заморачиваться с восстановлением.

      #1303176
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.07.2520:08:26

    Насчёт изменения потребительских предпочтений сильно беспокоиться не стоит. Внедорожники и пикапы покупать будут всегда, главное — чтобы характеристики и качество машин были достойными.

    #1303170
  • Нет аватара sanfox
    04.07.2507:55:41

    Многие путают понятие инвестиций с понятием о том, что дали денег и надо их куда то потратить! Если я жене дам денег на текущие потребности, допустим одежду купить детям, это инвестиции? Людям недоступен новый автомобиль b-класса, а здесь внедорожник или гражданский пикап. Кто его будет покупать? Военным нужна одноразовая буханка, простым людям бюджетная Гранта, коммерческому сектору Газель. Есть ли ниша у УАЗа, достаточно емкая, чтобы это была не просто трата денег, а именно инвестиции?

    #1303175
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