УАЗ улучшил окраску своих внедорожников и пикапов Sollers. О нюансах модернизации цеха окраски Ульяновского автомобильного завода компания рассказала в рамках выпуска корпоративной программы «Перезаводки».

Как сообщает пресс-служба предприятия, главным результатом проведенных работ стало повышение качества продукции, рост производительности и создание для сотрудников более комфортных и безопасных условий труда.

Ключевым новшеством стал запуск второй линии полировки с автоматическими конвейером и столом распределения кузовов между линиями. Теперь инспекция и полировка кузовов выполняются в такт линии, что позволяет выдерживать технологический цикл за одну рабочую смену. Обе линии, включая новую, могут работать в двух автоматических режимах — как линия полировки или как склад накопления кузовов, причем переключение между режимами занимает всего несколько секунд.

После полировки кузова пикапов Sollers перемещаются на вновь смонтированные линии маскировки № 1 или № 2, где на них наносится защитный состав — поликарбамид. Если раньше распределение кузовов между этапами выполнялось вручную, то теперь весь процесс полностью автоматизирован.

В рамках улучшения условий труда на участке финишной окраски установили более 120 новых светильников и обновили приточную вентиляцию. Это сделало рабочие места светлее, а воздух в производственных помещениях — свежее и чище.

