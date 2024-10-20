Строительство второго моста через реку Обь в Сургуте (итоги летнего сезона 2024 года)

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В Сургуте продолжается строительство объездной дороги и второго моста через реку Обь. За прошедший летний сезон силами дорожных организаций из 44 км основной дороги выполнена укладка щебёночного основания и нижних слоёв асфальтобетонного покрытия на 25 км (в том числе укладка нижнего слоя щебёночно-мастичного асфальта на путепроводах двух транспортных развязок и пролётном строении моста через Обь в пролетах 13-16). На текущий момент уложено 255,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси (41% от общего объёма).

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Подход к мосту с правого берега Оби (со стороны Сургута) уже заасфальтирован.

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Надвижка пролётов идёт с левого берега (со строны Нефтеюганска).

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Земляное полотно на транспортных развязках правого берега полностью готово.

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Для предотвращения размыва в весенний период 2025 года продолжатся работы по укреплению откосов насыпи земляного полотна — выполнено 268 тысяч кв. м (26% от общего объёма), основной упор сделан на обводнённые участки дороги.

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Продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки, в том числе газопровода, продуктопровода ШФЛУ, кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, выполняется монтаж фундаментов опор освещения.

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На следующих фотографиях видно в каких сложнейших гидрологических условиях ведётся строительство.

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Малые искусственные сооружения готовы на 95%.

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На самом мосту через Обь завершена шестая стадия надвижки на левом направлении (заезд на опору № 7) и пятая стадия надвижки на правом направлении (заезд на опору № 6). Всего смонтировано 10,4 тысячи тонн металлоконструкций пролетного строения (49,5% от общего объема), параллельно выполняется окраска собранных металлоконструкций.

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В реализации проекта ежедневно задействовано более 750 человек и 150 единиц техники, к работе привлечено 15 субподрядных организаций. На летний период 2025 года перейдут работы по устройству гидроизоляции, укладке асфальтобетонного покрытия и монтажу барьерного ограждения.

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Масштаб строительства завораживает, это настоящая гордость России!

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