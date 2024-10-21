На Паужетской ГеоЭС на Камчатке впервые с 1970-х годов пробурили новые скважины

© mashnews.ru

Запуск новых скважин позволит увеличить дебет пара и запустить второй агрегат на Паужетской геотермальной электростанции, увеличив полезный выпуск в два раза и, достигнув полного обеспечения, покрыть потребность в электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Cейчас значительная часть электроэнергии производится за счет дизеля и автономной генерации. Будем отходить от этого и переходить на экологически безопасное средство производства электроэнергии.

Паужетская ГеоЭС — геотермальная электростанция с прямым использованием пара. Это первая по времени строительства геотермальная электростанция России, введена в эксплуатацию в 1966 году. Эксплуатируется ПАО «Камчатскэнерго». Установленная мощность электростанции — 12 МВт, располагаемая мощность (лимитируется количеством поставляемого пара) — 5,9 МВт.

Освоение Паужетского месторождения парогидротерм начали в середине 50-х годов прошлого века. По инициативе и под руководством академика Академии наук СССР Михаила Лаврентьева в 1955 году группа специалистов провела экспедиционное обследование термальных источников Камчатки. Это было первое системное изучение гидротермальных ресурсов на полуострове.

Результатом исследований стало научно-техническое обоснование геологоразведочных и опытно-эксплуатационных исследований Паужетской высокотемпературной гидротермальной системы и начало строительства опытно-промышленной ГеоЭС. В 1957 году была пробурена первая разведочная скважина глубиной 800 метров, к 1962 году закончены геологоразведочные работы.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈