Поднят флаг на судне «Коппи» проекта RST 38

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Сборщик льяльных вод построен по заказу ФГУП «Росморпорт» на АО «Окская судоверфь». Разработчиком проектной документации выступило ООО «Морское Инженерное Бюро — СПб».

В морском порту Ванино 18 октября состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации на новом сборщике льяльных вод «Коппи», который пополнил состав флота Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Директор Северо-Восточного бассейнового филиала Елена Буланова поздравила всех присутствующих с долгожданным и значимым событием и отметила слаженную работу экипажа судна по успешному перегону сборщика льяльных вод «Коппи» от сдаточной базы верфи в Чкаловске Нижегородской области до места его будущей эксплуатации в акватории морского порта Ванино.

Судно своим ходом прошло более 7 тыс. морских миль по внутренним водным путям до Беломорска, а затем по трассам Северного морского пути, преодолев дальневосточные моря, и 11 октября благополучно прибыло в морской порт Ванино.

Заместитель директора по безопасности мореплавания Северо-Восточного бассейнового филиала Анатолий Литвиненко отдал команду, и под Государственный гимн Российской Федерации над судном взвился флаг России, сообщает «Росморпорт».

Напомним, второе судно проекта RST 38 «Коппи» было спущено на воду в сентябре 2023 года.

Головное судно проекта RST38 «Копорье» спущено на воду в августе 2023 года

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