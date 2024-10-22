Подмосковная кондитерская фабрика запустила новую линию по производству конфет

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Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в городском округе Егорьевск. Создано 50 рабочих мест.

В оснащение и запуск новой производственной линии было инвестировано более 180 млн рублей.

В ближайшее время компания планирует приступить к реализации второго этапа — наращиванию мощностей за счет строительства ещё одного производственного корпуса на территории соседнего земельного участка. Построить новый корпус компания планирует в IV квартале 2025 года.

В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. Общий объём инвестиций оценивается более чем в 5 млрд рублей.

450 рабочих мест появится в ходе реализации проекта.

В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии, компания планирует приглашать на практику студентов.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около 7 тысяч тонн газированных напитков".

На предприятии будут выпускать конфеты суфлейные и на основе нуги и мягкой карамели, изготовленные по собственной уникальной рецептуре, а также мороженное и газированные напитки. Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, всего на территории производственно-складского комплекса «Машины сладости» площадью более 36 га построят четыре производственных здания площадью по 10 тыс. кв.м. каждый и два складских корпуса.

«В связи с уходом международных компаний с российского рынка, мы решили переориентировать наше производство на импортозамещение и увеличить производственные мощности. По региональной программе нам удалось получить участок площадью 28 га, прилегающий к тому участку, который у нас уже был. Это позволило нам расширить территорию комплекса, позволив сосредоточить на одной площадке все производственные корпуса, а также складские помещения для хранения сырья и готовой продукции», — отметил генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.

Помимо производственных площадей на территории производственно-складского комплекса будет создан парк аттракционов, развлекательный комплекс с героями популярных мультфильмов и обучающий центр для детей, где будут проводиться мастер-классы по созданию конфет, мороженого и тортов.

© www.vedomosti.ru

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