Иркутская нефтяная компания обнаружила и поставила на госбаланс запасы нового месторождения лития

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С материалами госкомиссии по запасам полезных ископаемых и Роснедр ознакомилось издание «Ведомости».

Речь идет о запасах лития в виде гидроминерального сырья — рассола лития. Запасы составляют 17 000 куб. м в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле — от 169 до 383 мг на 1 л. На этом же участке расположено Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сейчас разрабатывает ИНК. Компания добывает нефть и газ в Восточной Сибири.

Впервые ИНК сообщала о том, что на месторождении возможно извлечение лития, еще в 2021 г. Но тогда речь о литии шла лишь как о побочном продукте при добыче углеводородов. Новое месторождение, как следует из данных ГКЗ, содержит запасы промышленных вод, которые позволят наладить добычу лития в промышленных масштабах. Таким образом, разработка месторождения уже не будет связана с процессом добычи углеводородов.

У ИНК есть еще один литиевый проект. Совместно с «Газпромом» компания планирует наладить производство лития на Ковыктинском газовом месторождении в Иркутской области, которое наряду с Чаяндинском в Якутии является ресурсной базой для поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В октябре 2021 г. ИНК и «Газпром» подписали меморандум о совместном проекте по добыче и переработке пластовых рассолов Ковыкты для получения соединений лития и других ценных компонентов. Добычу лития на этом месторождении также предполагается начать в 2024-2025 гг.

Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов отмечает, что содержание лития в водах нового месторождения ИНК ниже, чем на успешных проектах в Боливии, где оно составляет от 460 до 1100 мг/л. Но для российских условий такое содержание «приемлемо», считает эксперт.

Добыча лития из рассолов в России перспективна, хоть и не столь эффективна, как в Южной Америке, продолжает эксперт. По его мнению, она может быть эффективнее рудной добычи. Защита запасов месторождения в госкомиссии указывает на наличие предварительных расчетов эффективности добычи, полагает Худалов.

Цены на литий на глобальном рынке сейчас снижаются. Как писали «Ведомости», металл дешевеет из-за быстрого роста количества новых литиевых проектов по всему миру. Но, по мнению Худалова, ниже $8000/т цены на литий в ближайшее время не упадут, но их восстановления на фоне избыточного предложения пока также не ожидается. Российские проекты по производству лития в среднем будут прибыльны при ценах не ниже $8000-8500/т, полагает эксперт. При падении цены ниже этой отметки разработка будет актуальна только в стратегических целях — для нужд закрытых отраслей экономики, поясняет он.

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