Премьера зерноуборочных комбайнов серии S состоялась в рамках АГРОСАЛОНА 2024

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В новой линейке зерноуборочных комбайнов 5 класса представлены модели S520/530/620, оснащенные ЯМЗ 536 с турбонаддувом мощностью 280/300/330 л.с. Двигатели отличаются высоким запасом крутящего момента, низкими затратами на обслуживание и простой конструкцией.

Топливный бак комбайнов объемом 600 литров и пневматическая система с ресивером емкостью 100 литров значительно сокращают время на ежедневное обслуживание. Гидростатическая трансмиссия с двумя диапазонами скоростей до 15 км/ч в рабочем режиме и до 30 км/ч в транспортном обеспечивает высокую маневренность.

Комбайны серии S используют новую платформенную систему очистки шириной 1500 мм. Зерновой бункер объемом 7500/9300/9300 литров и датчики загрузки облегчают контроль запыленности. Новая наклонная камера шириной 1500 мм и автоматическая система натяжения цепей транспортера упрощают эксплуатацию, повышая производительность и снижая риск повреждений.

Однобарабанная схема обмолота с барабаном диаметром 800 мм и гидравлически регулируемым зазором между барабаном и декой позволяет более точно настраивать параметры. Универсальные деки и остеотделительные пластины упрощают переоборудование для различных культур. Сепарация зерна осуществляется шестиклавишным соломотрясом длиной 4500 мм и площадью 6,75 м².

Комбайны оснащены кабинами нового поколения Comfort Cab III (S520) и Luxury Cab II (S530/S620) с высокой шумо- и виброизоляцией и улучшенными показателями комфорта. В базовой комплектации предусмотрена информационно-голосовая система Adviser IV и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, а также широкая гамма электронных опций.

Гости выставки АГРОСАЛОН могут ознакомиться и лично оценить все преимущества этой высокотехнологичной машины, получить профессиональные консультации от экспертов.

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