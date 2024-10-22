Овощехранилище на 1,5 тыс. тонн открыли в Левашинском районе Дагестана

Великоросс 22 октября 2024, 16:12 Новые и модернизированные предприятия агропрома
Овощехранилище на 1,5 тыс. тонн открыли в Левашинском районе ДагестанаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В селе Урма Левашинского района открыли новое овощехранилище мощностью 1,5 тыс. тонн.
Хранилище построено сельхозкооперативом «Махи» с использованием грантовых средств, полученных по линии Минсельхозпрода РД на развитие материально-технической базы. Оно также оснащено системой автоматической регулировки температуры, что позволит осуществлять реализацию продукции в среднем на сумму 240 млн рублей.
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Великоросс