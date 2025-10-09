вчера
Кадры испытаний российского дрона-перехватчика вертикального взлёта разработки НПЦ БАСиРТК
