Кадры испытаний российского дрона-перехватчика вертикального взлёта разработки НПЦ БАСиРТК

Испытания нового дрона-перехватчика.

Предполагается использование, в том числе, в составе распределённой системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

