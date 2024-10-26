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Kотенко Cергей 26 октября 2024, 18:51 Статистика

О промпроизводстве в январе-сентябре

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Росстат опубликовал данные о промпроизводстве в России в январе-сентябре 2024 года.

В сентябре индекс промышленного производства составил 103,2% по сравнению с сентябрём прошлого года, в январе-сентябре 104,4% к соответствующему периоду прошлого года. Это выше, чем в августе.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 106,6% к сентябрю прошлого года, 107,9% за 9 месяцев. И здесь результат лучше августа.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 150,4%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,5%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 116,1%,

— производство одежды — 109,5%

Добывающие производства опять в сентябре падали — 98,2%.

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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/164_23-10-2024.html

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промышленность, статистика, Росстат
  • Нет аватара termometrix
    26.10.2421:44:34

    15 октября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России с начала 2024 года на 1 октября выросло на 3,7% без учета високосного года, следует из презентации главы «Системного оператора» Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федора Опадчего, представленной на Всероссийской тарифной конференции.

    Отмечается, что представленная динамика не учитывает прирост по новым субъектам РФ.

    https://tass.ru...nomika/22125547

    «В январе-сентябре производство электроэнергии в РФ выросло на 3,2%".

    Росстат

    #1291286
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