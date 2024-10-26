О промпроизводстве в январе-сентябре

Росстат опубликовал данные о промпроизводстве в России в январе-сентябре 2024 года.

В сентябре индекс промышленного производства составил 103,2% по сравнению с сентябрём прошлого года, в январе-сентябре 104,4% к соответствующему периоду прошлого года. Это выше, чем в августе.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 106,6% к сентябрю прошлого года, 107,9% за 9 месяцев. И здесь результат лучше августа.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 150,4%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,5%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 116,1%,

— производство одежды — 109,5%

Добывающие производства опять в сентябре падали — 98,2%.

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