В Свердловской области открылся завод по производству тротуарной плитки

© midural.ru

24 октября в Свердловской области начал работу завод по выпуску тротуарной плитки под названием «Поревит. Екатеринбург». Он находится в ОЭЗ «Титановая долина».

Инвестиции в данный проект составили почти 1,5 млрд рублей.

Ежегодно завод будет выпускать до 900 тысяч квадратных метров такого материала.

На заводе будут трудиться почти 80 человек. При этом подготовка кадров началась за год до открытия предприятия.

Завод был построен за год. Тротуарная плитка является востребованным материалом. Она будет использоваться и в Свердловской области, и продаваться соседям.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

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