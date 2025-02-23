В Верхнем Дуброво Свердловской области запущен завод ЖБИ

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В Свердловской области в прошлом году введены в эксплуатацию три новых завода, производящих железобетонные изделия и панели из композитных материалов.

Первая очередь завода в Верхнем Дуброво вблизи Екатеринбурга начала выдавать промышленную продукцию. Завод производит и отгружает виды ЖБИ, которые ранее массово не производились на Урале. Например, 30-метровые преднапряженные балки для возведения современных большепролетных складских и промышленных зданий, мостов и объектов дорожной инфраструктуры. Они отличаются высокой прочностью и экономичностью. Также здесь производят стеновые железобетонные сэндвич-панели, необходимые для возведения современного панельного жилья.

В настоящее времся Свердловская область полностью обеспечивает потребности регионального строительного комплекса. Производятся все 14 групп материалов, в том числе дефицитных. Ежегодно объём отгруженной продукции растёт.

В 2024 году этот показатель по полному кругу производств неметаллических минеральных продуктов увеличился почти на 24%. Развитие собственного производства стройматериалов позволяет Свердловской области выполнять планы по увеличению объёмов строительства жилья и возведению таких значимых объектов, как заводы и технопарки.

Сегодня компания «ТехноКрит» участвует в строительстве таких важных объектов, как первая очередь индустриального парка «Космос», завода по производству газового оборудования, оборудования для переработки газа и газового конденсата на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина». Кроме того, компания ведёт строительство производственных зданий для технопарка «Университетский».

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