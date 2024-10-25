УАЗ «Буханка» помолодела: 59 летний автомобиль стал качественнее

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Автомобилю изначально известному как УАЗ-452, но в народе известному как «Буханка», в этом году исполняется 59 лет. Казалось бы, столько не живут. Но на заводе считают, что «Буханке» пока рано уходить на покой. Автомобиль до сих пор пользуется спросом в сельской местности и в армии. Поэтому модернизация автомобиля продолжается. Недавно «Буханке» вернули 2,7-литровый двигатель стандарта Евро-5, а теперь модернизировали штамповую оснастку для кузовных деталей автомобилей СГР (старого грузового ряда).

Сотрудники дочерней компании «УАЗ-Техинструмент» полностью отремонтировали оснастку и заменили 90% деталей. Обновление гарантирует высокое качество и точную подгонку выпускаемых кузовных элементов. Можно без преувеличения сказать, что УАЗ подарил «Буханке» вторую жизнь, обновив оборудование и избавив от недочетов при производстве.

«Модернизация оснастки позволит штампам обрести новый жизненный цикл, а производимым на ее основе кузовным элементам гарантирует наиболее точное сопряжение», — рассказали представители Ульяновского автозавода.

Серийный выпуск УАЗ-452 начат в 1965 году

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