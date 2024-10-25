Первые лифтовые шахты сформованы в установках «М-Конструктор»

ДСК «Приморье» запустил в эксплуатацию установки «М-Конструктор» для формования объемных пассажирских и грузовых лифтовых шахт.

Габариты сердечников установок определяют размеры готовых изделий: грузовая — 2030×2830 мм (ДхШ), пассажирская — 1830×2030 мм. Высота 2988 мм с возможностью уменьшения до 1980 мм при использовании съемной рамки 1000 мм.

Распалубка начинается с подъема нижней рамки сердечника. Она установлена на 4 гидроцилиндра и поднимается на 300 мм. Сердечники выполнены с уклоном по 15 мм на каждую сторону, что также облегчает процесс съема. Борта откатываются вручную при помощи зубчатого механизма распалубки на комфортное рабочее расстояние 1200 мм.

Установки укомплектованы навесными вибраторами — 12 и 8 для грузовых и пассажирских шахт соответственно. Вибраторы установлены снаружи на сэндвич-панели, под которыми располагается тепловой регистр. Регулирование цикла ТВО (длительность 12 часов) происходит в автоматическом режиме, регистрирует его параметры и архивирует данные с возможностью их дальнейшей передачи.

Формование проемов обеспечивается применением магнитной бортоснастки. Также в комплект поставки входят гидростанция, шкаф управления, траверса для съема изделий, панель индикации для визуального мониторинга режимов вибрации, ТВО, гидравлики, установленной на общей площадке обслуживания.

Для формования шахт используется бетон с подвижностью П4. Через четыре часа после начала обогрева изделие продергивается, в течение следующих четырех часов — набирает прочность, и заключительные четыре часа — охлаждается. Готовая шахта имеет толщину стенок 120 мм. Переналадку шахт могут выполнять мини-бригады наладчиков из 2-3 человек.

Реализация проекта на всех стадиях происходила при участии специалистов завода «М-Конструктор».

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