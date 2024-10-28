Ростех поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех направил заказчику новую партию боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М» в рамках государственного оборонного заказа 2024 года. Техника прошла все виды ходовых испытаний и принята представителями военной приемки.

«Ракушки» оборудованы системами локального подавления линий управления дронов и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, БТР-МДМ получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка», а также приборы ночного видения механика-водителя.

Десантные многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ предназначены для перевозки десанта до 13 человек, а также боеприпасов, запасных частей, ГСМ в составе десантных подразделений во всех условиях боевого применения и в различных климатических условиях. Экипаж машины состоит из двух человек. «Ракушки» могут двигаться по шоссе с максимальной скоростью не менее 70 км/ч, а средняя скорость по сухой грунтовой дороге — от 45 до 50 км/ч.

БТР-МДМ «Ракушка» — это единственная бронированная машина, созданная в современной России, на которой была отработана технология десантирования с самолета с экипажем на борту.

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