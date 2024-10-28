В Москве после строительства и реконструкции открыли ещё 6 поликлиник

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В Москве 28 октября открыли сразу 6 взрослых и детских поликлиник, расположенных в разных районах города. Одна из них была построена с нуля, а ещё 5 масштабно реконструировали.

Новая поликлиника появилась в Филимонковском районе. Кроме неё свои двери открыли головные здания ДГП № 91, ГП № 6 и ГП № 170, а также филиал № 3 ДГП № 99 и филиал № 3 ГП № 109.

Здание детской поликлиники № 91 на улице Академика Миллионщикова практически полностью перестроили, оснастили современным оборудованием. Теперь оно отвечает требованиям нового московского стандарта.

В рамках реконструкции кабинеты наиболее «популярных» врачей были перемещены ближе к входу. Во всех поликлиниках созданы комфортные зоны отдыха для персонала и комнаты ожидания для пациентов, обеспечена безбарьерная среда и благоустроена прилегающая территория.

Программа модернизации поликлиник Москвы включает в себя 340 объектов, из которых уже реконструированы 229 (две трети). Во время комплексного преображения здания зачастую перестраиваются с перекладкой инженерных коммуникаций и перепланировкой этажей, поставляется современное оборудование.

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