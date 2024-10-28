«НЗХК» Росатома изготовил первую партию топлива для исследовательского реактора «BRR-1» в Боливии.

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На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», входит в Топливный дивизион «Росатома») изготовили и приняли ядерное топливо для первой загрузки реактора BRR-1, который сооружается в Боливии.

Первый боливийский исследовательский реактор станет главным объектом четвертого этапа национального Центра ядерных исследований и технологий, который специалисты «Росатома» строят в Эль-Альто. Корпус реактора был поставлен из России и установлен в 2023 году. Это водо-водяной бассейновый реактор с расчетным сроком службы в 50 лет. Топливо ТВС ВВР-М2, разработанное «Росатомом», рассчитано на устойчивость к землетрясениям до 8,7 баллов.

«Боливия — первая страна Южной Америки, где будут применяться российские ядерные технологии. „Росатом“ традиционно обеспечивает исследовательские реакторы топливом на всех этапах их эксплуатации. НЗХК более 50 лет поставляет топливо и его компоненты для таких установок по всему миру», — отметил Олег Григорьев, старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»). Планируется, что после запуска реактор BRR-1 станет нарабатывать радиоизотопы для исследований. С его помощью можно будет проводить нейтронно-активационный анализ, что актуально для разных отраслей: геологи и экологи смогут изучать состав руд, горных пород, биоматериалов, разрабатывать программы по эффективному использованию ресурсов и экологическому мониторингу. Реактор также станет базой для подготовки студентов по ядерным специальностям.

Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто (ЦЯИТ) — совместный российско-боливийский проект, который включает ядерные технологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) совместно с «Росатомом». В состав центра входит реакторный комплекс для производства радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, циклотронно-радиофармакологический комплекс для радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения (МЦО) для обработки сельскохозяйственной продукции и стерилизации медизделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии. Первая и вторая очереди центра завершены в 2023 году: в эксплуатацию введены циклотронный комплекс и МЦО. Первый из них производит изотопы для диагностики онкологических заболеваний в медицинских учреждениях Боливии, а МЦО позволяет обрабатывать сельхозпродукцию для повышения ее безопасности и срока хранения.

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