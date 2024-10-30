Завершено строительство буксира «Павел Балакшин»

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В Архангельске завершилось строительство строительством второго буксирного теплохода проекта РЕГК.125.01 «Павел Балакшин». Это следует из сообщения «Российского классификационного общества» (РКО) от 30 октября.

Строительство судна велось под техническим наблюдением Северного филиала РКО. Судно предназначено для буксировки судов и плавучих объектов.

Напомним, строительство серии буксиров проекта РЕГК.125 «Ярослав» ведется на судоремонтной площадке «Беломорской сплавной компании» (БСК). Первое судно серии «Генерал Стрелков» было введено в эксплуатацию в 2022 году.

Разработчиком проекта РЕГК.125 является Северный филиал РКО. Буксир проекта «Ярослав» предназначен для буксировки плавучих объектов, швартовки и выполнения рейдовых операций.

Буксирное судно проекта РЕГК.125 — справка

Класс судна РКО — Р1,2(ЛЁД10)А

Мощность главных двигателей — 2×214 кВт

Длина габаритная — 28,20 м

Ширина габаритная — 7,20 м

Высота габаритная — 9,01 м

Высота борта на миделе — 2,65 м

Осадка по КВЛ — 1,1 м

Экипаж — 8 человек

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