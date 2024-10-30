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termometrix 30 октября 2024, 19:38 Города и сёла России

В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт

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 © sun9-26.userapi.com

В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт — он получил название Меркурий.Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК «Агропромкомплектация».

 © sun9-59.userapi.com

Вчера ключи от нового жилья получили первые новоселы — 30 семей.

В современном агропоселке создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад.

Строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году.

 © sun9-6.userapi.com

 © sun9-12.userapi.com

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Источник: https://vk.com/minselhoz?to=L21pbnN...hvej8-&w=wall-147141106_13794%2Fall

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