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В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт — он получил название Меркурий.Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК «Агропромкомплектация».

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Вчера ключи от нового жилья получили первые новоселы — 30 семей.

В современном агропоселке создана инфраструктура для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: спортивный комплекс, магазин, детский сад.

Строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году.

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