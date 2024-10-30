В Ульяновской области запущено производство металлорежущего инструмента

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29 октября 2024 года в Лаишевке состоялось открытие второго корпуса завода компании «ХАЛТЕК» площадью 1 тыс. м2.

На новом заводе налажено производство высокоточного инструмента для обработки титановых и жаропрочных сплавов. Это одно из крупнейших производств антивибрационного инструмента в России.

Ожидается, что ежегодная мощность завода составит примерно 100 000 фрез, что позволит значительно сократить зависимость от импорта.

Президент ГК «ХАЛТЕК» комментирует: «В 2012 году мы начали производить свой инструмент и уже 5 лет назад мы полностью отказались от американских и японских фрез, так как производим их сами. Тогда ещё не было слова „импортозамещение“, а мы уже замещали».

Компания «ХАЛТЕК» работает с 1993 года. Это одна из лидирующих компаний России в разработке и изготовлении металлорежущего инструмента. Продукцию закупают более 800 предприятий страны в сфере авиационной, приборостроительной, автомобильной, нефтегазохимической, металлургической и судостроительной промышленности.

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