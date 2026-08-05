Ступенчатое сверло Гангард для комплексной обработки отверстий в ГБЦ
Компания ООО «Гангард» разработала специальный ступенчатый инструмент для обработки отверстий под штуцер в головке блока цилиндров (ГБЦ). Деталь изготавливается из высокопрочного чугуна с вермикулярным графитом — абразивного материала, требующего особой геометрии режущей части и износостойких покрытий. Инструмент объединяет три операции — сверление, цековку торца и снятие фаски — в одном корпусе, что позволило сократить время цикла и гарантировать соосность всех переходов.
Замена трёх операций одной
Ранее заказчик выполнял обработку поэтапно: сначала сверление отверстия, затем цековка торца и центрование — отдельными инструментами. Это увеличивало время цикла, требовало дополнительных переналадок и приводило к погрешностям соосности. Возникла потребность совместить все переходы в один проход, сократив вспомогательное время и повысив точность.
Новое ступенчатое сверло GANGARD работает в двух режимах:
сверление отверстия: 1200 об/мин, подача 240 мм/мин;
цековка торца и снятие фаски: 780 об/мин, подача 160 мм/мин.
Для сравнения: у прежнего инструмента режимы составляли 700 об/мин при подаче 168 мм/мин. Переход на более высокие параметры стал возможен благодаря оптимизированной геометрии и специальному покрытию, адаптированному под чугун с вермикулярным графитом.
Проблема: разрозненные переходы и риск потери точности
Использование раздельных инструментов для сверления, цековки и зенковки создавало несколько узких мест:
удлинение основного времени из-за последовательной смены инструмента;
накопление погрешности при переустановке детали;
повышенная нагрузка на шпиндель из-за неоптимальных режимов;
нестабильность качества на партии из-за износа отдельных инструментов.
Кроме того, чугун с вермикулярным графитом — материал с низкой теплопроводностью и высокой абразивностью, что ускоряло износ стандартных решений и требовало частых замен.
Инженерное решение: три ступени — один корпус
▸ Три функциональные зоны в одном инструменте — сверлильная, цековочная и зенковочная ступени расположены последовательно и работают за один проход, гарантируя соосность всех обрабатываемых поверхностей.
▸ Специальная геометрия режущих кромок — каждая ступень оптимизирована под свою операцию: сверление с центрирующим кончиком для точного входа, переходная цековка для формирования опорного торца, финишная зенковка для снятия фаски.
▸ Износостойкое покрытие — подобранное для работы с абразивным чугуном, обеспечивает предсказуемую стойкость и стабильный результат на всей партии.
▸ Два настроечных режима — позволяют снизить нагрузку на шпиндель по сравнению с предшествующим инструментом (1200/240 против 700/168), увеличив производительность без перегрузки оборудования.
Ключевые преимущества
✔ Сокращение времени цикла — три операции выполняются за один проход, исключая переналадки.✔ Гарантированная соосность — все размеры формируются с одной установки, без перепозиционирования.✔ Снижение нагрузки на шпиндель — оптимизированные режимы работы продлевают ресурс станка.✔ Стабильность на партии — специальная геометрия и покрытие обеспечивают повторяемость размеров.✔ Модернизация без замены оборудования — инструмент полностью взаимозаменяем с предыдущим посадочным местом.
Результаты внедрения
Промышленная эксплуатация подтвердила эффективность разработки:
время обработки сократилось за счёт совмещения переходов;
точность позиционирования повысилась благодаря отсутствию переустановок;
нагрузка на шпиндель уменьшилась по сравнению с прежними режимами;
качество отверстий стабильно выдерживается на всей партии деталей.
Ступенчатое сверло от «Гангард» — пример того, как продуманная конструкция решает конкретную задачу двигателестроения. Он позволяет обрабатывать ответственные отверстия в ГБЦ из чугуна с вермикулярным графитом быстро, точно и без лишних затрат на переналадку, обеспечивая ритмичность серийного производства.
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