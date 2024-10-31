Малое пассажирское круизное судно МПКС.02 принято заказчиком

Малое пассажирское круизное судно МПКС.02 принято заказчикомСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
31 октября 2024 года в Нижегородской области на Судостроительном комплексе «Р-Флот» (входит в группу «Р-Флот») был подписан акт приема-передачи малого пассажирского круизного судна проекта МПКС.02. Об этом говорится в сообщении группы.
Как отмечается, представители «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), «Российского классификационного общества» (РКО) и «Самарского речного пассажирского предприятия» приняли эксплуатационную документацию, осмотрели и испытали судно на ходу.
Строительство судна МПКС.02 велось на Судостроительном комплексе «Р-Флот» совместно с ЗАО «Нефтефлот», добавляют в групппе.
Напомним, закладка двух малых пассажирских круизных судов (МПКС) состоялась на Судостроительном комплексе «Р-Флот» (входит в группу «Р-Флот») 1 июля 2022 года, спуск на воду — 22 мая 2024 года. Головное судно «Гавриил Романович Державин» было принято заказчиком 19 сентября 2024 года.
Малое пассажирское круизное судно (МПКС) — справка
Класс РКО — О-ПР2,0(лед20)А
Длина — 31,95 м
Ширина — 8,14 м
Высота борта- 2,75 м
Осадка по КВЛ — 1,4 м
Мощность главных двигателей — 2×225 кВт
Экипаж — 6 чел.
Обслуживающий персонал — 3 чел.
Пассажировместимость — 240 чел.
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