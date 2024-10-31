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d-tatarinov 31 октября 2024, 16:51 Судостроение и судоходство

Малое пассажирское круизное судно МПКС.02 принято заказчиком

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 © sudostroenie.info

31 октября 2024 года в Нижегородской области на Судостроительном комплексе «Р-Флот» (входит в группу «Р-Флот») был подписан акт приема-передачи малого пассажирского круизного судна проекта МПКС.02. Об этом говорится в сообщении группы.

Как отмечается, представители «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), «Российского классификационного общества» (РКО) и «Самарского речного пассажирского предприятия» приняли эксплуатационную документацию, осмотрели и испытали судно на ходу.

Строительство судна МПКС.02 велось на Судостроительном комплексе «Р-Флот» совместно с ЗАО «Нефтефлот», добавляют в групппе.

Напомним, закладка двух малых пассажирских круизных судов (МПКС) состоялась на Судостроительном комплексе «Р-Флот» (входит в группу «Р-Флот») 1 июля 2022 года, спуск на воду — 22 мая 2024 года. Головное судно «Гавриил Романович Державин» было принято заказчиком 19 сентября 2024 года.

Малое пассажирское круизное судно (МПКС) — справка

Класс РКО — О-ПР2,0(лед20)А

Длина — 31,95 м

Ширина — 8,14 м

Высота борта- 2,75 м

Осадка по КВЛ — 1,4 м

Мощность главных двигателей — 2×225 кВт

Экипаж — 6 чел.

Обслуживающий персонал — 3 чел.

Пассажировместимость — 240 чел.

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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/43748.html

Нижегородская обл, пос. Окский, Судостроительный комплекс "Р-Флот", проект МПКС
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