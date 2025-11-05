MAX
Есть метка на карте вчера 9
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Подписаны акты приёмки двух бонопостановочных судов проекта RBT2006

Состоялось подписание актов приёмки двух бонопостановочных судов «Артём Аверьянов» и «Юрий Макарцев» проекта RBT2006. Об этом сообщили 5 ноября в группе «Р-Флот».

Напомним,закладка двух судов-бонопостановщиков проекта RBT2006 состоялась на судостроительном комплексе «Р-Флот» в посёлке Окский Нижегородской области 4 июня 2024 года, спуск на воду — 1 августа 2025 года. Судостроительный комплекс «Р-Флот» выступает проектантом и строителем судов.

Суда-бонопостановщики проекта RBT2006 могут использоваться для локализации разлива нефти или нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; транспортировки средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов; поиска и подъема людей с воды.

Судно-бонопостановщик проекта RBT2006 — справка

Класс РКО — Омс2,0(лед20)А

Длина габаритная — 19 м

Ширина габаритная — 5,5 м

Высота борта — 2,6 м

Осадка — 1,25 м

Водоизмещение при осадке по ГВЛ — 95 т

Мощность главных двигателей — 2×354 кВт

Экипаж — 2 чел.

Спецперсонал — 2 чел.

Источник: sudostroenie.info

