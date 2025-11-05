Подписаны акты приёмки двух бонопостановочных судов проекта RBT2006
Состоялось подписание актов приёмки двух бонопостановочных судов «Артём Аверьянов» и «Юрий Макарцев» проекта RBT2006. Об этом сообщили 5 ноября в группе «Р-Флот».
Напомним,закладка двух судов-бонопостановщиков проекта RBT2006 состоялась на судостроительном комплексе «Р-Флот» в посёлке Окский Нижегородской области 4 июня 2024 года, спуск на воду — 1 августа 2025 года. Судостроительный комплекс «Р-Флот» выступает проектантом и строителем судов.
Суда-бонопостановщики проекта RBT2006 могут использоваться для локализации разлива нефти или нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; транспортировки средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов; поиска и подъема людей с воды.
Судно-бонопостановщик проекта RBT2006 — справка
Класс РКО — Омс2,0(лед20)А
Длина габаритная — 19 м
Ширина габаритная — 5,5 м
Высота борта — 2,6 м
Осадка — 1,25 м
Водоизмещение при осадке по ГВЛ — 95 т
Мощность главных двигателей — 2×354 кВт
Экипаж — 2 чел.
Спецперсонал — 2 чел.
