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Kотенко Cергей 31 октября 2024, 22:49 Производство

В Воронеже открылся комплекс по производству электрощитового оборудования

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 © riavrn.ru

31 октября в Воронеже состоялось открытие производственно-складского комплекса ООО «Интелка» на улице Остужева.

В новом здании развернули производство электрощитового оборудования, необходимого для промышленности.

Объём инвестиций в проект составил 460 млн рублей.

Возведение ПСК площадью 5 тыс. кв. м началось в 2023 году, а рядом с комплексом завершается строительство делового центра площадью 5 тыс. кв. м, где будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Здесь расположатся современная электротехническая лаборатория, IT-кластер и другие площадки. Благодаря введению в строй новых зданий планируется увеличить производство в три-четыре раза, что обеспечит 300 рабочих мест.

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Источник: https://riavrn.ru/media/archive/ima...iVHGnu8TGOigmrHeCSR-F6xW_vokaCZ.jpg

электротехника, Воронежская область
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