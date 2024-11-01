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Российская авиационная промышленность готовится к запуску серийного производства среднемагистральных и региональных самолётов с максимальным замещением иностранных комплектующих. В соответствии с программой развития авиационной отрасли, в 2025 году Иркутский авиазавод (ИАЗ) должен изготовить девять самолётов МС-21-310. На данный момент в монтажно-испытательном цехе завода находятся девять планеров на различных стадиях готовности. Одновременно, ведётся производство деталей ещё для четырёх самолётов.

На заводе продолжается техническое перевооружение. В октябре сообщалось, что в цех покрытий № 208 поступили две окрасочно-сушильные камеры, завершаются работы по их монтажу после окончания основных строительных работ. Оборудование позволит улучшить процессы окраски средств наземного обеспечения полётов и крупных агрегатов самолётов, таких как воздухозаборники и панели килей.

Принцип работы новых камер заключается в подаче внутрь чистого отфильтрованного воздуха под избыточным давлением. Это обеспечивает равномерное нанесение краски и предотвращает оседание частиц на обрабатываемую поверхность, что значительно увеличивает качество отделки. Оставшиеся в воздухе частицы эффективно улавливаются фильтрами. Пожарная безопасность поддерживается системой автоматического порошкового пожаротушения.

В рамках программы расширения производственных мощностей в цехе 255 будет установлен дублёр сборочной станции S31 для ускоренного процесса изготовления ниши основной опоры шасси и отсека системы. «Дополнительное оборудование позволит ускорить изготовление подсборок ниши основной опоры шасси и СКВ, что в дальнейшем сократит сроки закладки отсека Ф3. Монтаж стапеля для сборки планируется завершить в конце ноября, и уже в декабре слесари-сборщики приступят к изготовлению отсека СКВ», — рассказали в «Яковлеве».

Кроме того, в цехе 246 монтируются новые станции PF.20.1 и PF.30.1, которые будут задействованы в процессе досборки полуфюзеляжей. После их запуска в эксплуатацию разгрузятся уже существующие станции PF.10.1 и PF.10.2, а работу распараллелят по четырём станциям, благодаря чему перераспределение трудозатрат будет осуществляться более гибко и эффективно. Переход на использование дополнительных двух станций запланирован на декабрь текущего года.

Сейчас на ИАЗ возведены новый ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники, позволивший высвободить площади для МС-21. На различных этапах строительства находятся цех гальванических покрытий, новый цех механосборочного производства и ангар для наземной аэродромной техники, в котором завершается монтаж теплоизоляции.

В настоящее время на заводе реализуется в общей сложности 20 инвестиционных проектов с общим бюджетом свыше 80 миллиардов рублей. В рамках модернизации производственных мощностей запланирована закупка свыше 400 единиц оборудования, существенная часть которого уже законтрактована или введена в эксплуатацию.

18 октября Иркутский авиазавод посетил первый вице-премьер Денис Мантуров, он осмотрел цеха, где собирают МС-21. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский доложил о ходе работ по модернизации и расширению производственной базы предприятия под обеспечение серийного выпуска МС-21 — до трёх самолётов в месяц или 36 в год.

23 октября выступая на пленарном заседании Совета Федерации генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что производство самолётов МС-21 начнётся в 2025 году, а мощности Иркутского авиазавода уже позволяют выпускать до 72 лайнеров ежегодно.

В Совете Федерации Сергей Чемезов затронул вопрос о переименовании самолёта SJ-100 в более созвучное русскому языку. Несмотря на то, что настоящий дайджест относится к самолёту МС-21, редакция сайта «Авиация России» считает, что необходимо сделать некоторые пояснения — см. в конце дайджеста**.

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На авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде завершается подготовка к производству подкилевого отсека (ПКО) для самолёта МС-21. Решение о создании резервного производственного участка на заводе было принято в 2022 году из-за высокой загруженности других авиационных предприятий. За прошедшее время завод подготовил участок для сборки ПКО, осуществил техническое перевооружение производства. Одновременно с этими работами техническая служба создавала оснастку, необходимую для производства подкилевого отсека.

На данный момент на заводе разработана и запущена в производство оснастка для сборки панелей, верхней и нижней секций ПКО. Кроме того, начато производство дублеров стапелей для обеспечения возрастающих объёмов выпуска самолётов.

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Ведущий лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» Роман Таскаев в интервью РИА Новости рассказал, что продолжается работа над сертификацией отдельных систем МС-21-310. «Мы ждём окончания импортозамещения на самолёте МС-21, чтобы приступить к его сертификационным испытаниям в полностью импортозамещённом облике. Сейчас ведётся сертификация отдельных систем самолёта», — сказал Таскаев.

В октябре в Жуковском полёты выполняли опытные самолёты 73051 и 73054. 31 октября борт 73051 выполнил полёт на оценку работы противообледенительной системы (ПОС) крыла, в том числе реконфигурацию системы при различных отказах. Самолёт взлетел в 7:22 (UTC) и приземлился в 11:11 (UTC), продолжительность полёта составила 3 часа 49 минут.

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31 октября 2024 г. Борт 73051 оценка работы противообледенительной системы крыла.

На профиле полёта этого опытного самолёта на сервисе FlightRadar24.com зафиксирована скорость, временами превышавшая 1000 км/ч. В ЛИИ им. Громова нам пояснили, что это связано с тем, что на максимальном числе М и при попутном ветре путевая скорость реально получалась такой высокой.

Борт 73054 в октябре выполнил два полёта. 21 октября взлёт произведён в 7:24 (UTC), посадка — в 11:53 (UTC), продолжительность полёта составила 4 часа 29 минут. 29 октября взлёт — в 7:07 (UTC), посадка — в 10:53 (UTC), продолжительность — 3 часа 46 минут. В этих полётах оценивались аэродинамические характеристики самолёта с доработанной механизацией крыла.

** Замечание.

Выступая на пленарной сессии СФ, глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что самолёт SJ-100 получит отечественные двигатели, авионику и агрегаты. И скорее всего, новое название. По его словам, модель Superjet New разрабатывается и будет собираться силами исключительно отечественных специалистов, поэтому и название самолёта предложено «русифицировать». «Мы уже работаем над этим, — отметил Чемезов. — Наверное, можно что-то связать с именем нашего прославленного авиаконструктора Александра Яковлева, поскольку изначально этот самолёт создавался в КБ Яковлева. Может быть, предложим выбрать название широкой публике — такой вариант сейчас тоже обсуждается», — добавил глава Ростеха.

Ближнемагистральный региональный 100-местный самолёт SSJ100 — «Сухой Суперджет 100» был разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при поддержке корпорации Boeing. Своё первое название — Russian Regional Jet (RRJ-95) самолёт получил 13 апреля 2001 года, его предложил исполнительный директор компании Boeing Фил Кондит. В 2006 году по настоянию французских и итальянских участников проекта RRJ самолёт переименовали в SSJ100, а в июле 2007 года официальное название Sukhoi Superjet 100 компания «Сухой» представила на авиасалоне в Фарнборо.

В феврале 2020 года в рамках создания дивизиона гражданской авиации ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» вошло в состав «Иркута», утратило статус отдельного юридического лица и получило название «Региональные самолёты» — филиал ПАО «НПК «Иркут». Инженерный центр им. А.С.Яковлева стал основным проектно-конструкторским подразделением «Иркута» ещё в 2009 году. В середине лета 2023 года ОАК провела ребрендинг, и Гражданский дивизион ОАК в лице компании «Иркут» получил название ПАО «Яковлев», импортозамещённая версия, которая до этого именовалась SSJ-New, получила имя SJ-100.

Таким образом, Чемезов не ошибся и не оговорился, ранее ему уже задавали вопрос о переименовании «Суперджета», и отвечал он на него примерно также. Поэтому его заявление в СФ следует рассматривать в контексте именно версии SSJ-New, но не первоначальной в импортном облике SSJ100.

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