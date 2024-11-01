«Челябкрансервис» разработал маломощный локомотив для нужд промышленных предприятий.

© mashnews.ru

Четырехосные локомотивы, разрабатываемые компанией «Челябкрансервис», в первую очередь предназначены для работы в рудниках, но также могут быть использованы для маневровых задач на промышленных предприятиях. О планах выхода компании в новый сегмент изданию ROLLINGSTOCK рассказал владелец предприятия Владимир Кантор.

Новый локомотив создается на основе ходовой части крана ЭДК-25 и оснащается электромеханическим приводом с частотным преобразованием скоростей. На каждой оси будет установлен асинхронный двигатель мощностью 30 кВт, что, по словам Владимира Кантора, улучшит управляемость тепловоза и его точность при маневрах, а также обеспечит необходимую взрывозащищенность для использования в шахтах.

В локомотиве применяется синхронный дизель-генератор ЯМЗ мощностью 250 кВт, с тяговым усилием 110 кН. Он рассчитан на буксировку до шести загруженных вагонов и прохождение кривых радиусом 60 метров. Специально для этого локомотива «Челябкрансервис» разработал собственные тележки с двумя электромеханическими приводами на одной раме. При необходимости мощность можно увеличить, объединив два локомотива в сцепку. В настоящее время завершается создание опытного образца, а сертификацию планируется провести через год-полтора. Уже есть предварительные заявки от предприятий горнодобывающего сектора.

Компания «Челябкрансервис» рассчитывает на высокий спрос, учитывая уход с российского рынка чешского производителя рудничных локомотивов Ferrit. Тем не менее, в рудничном сегменте ей предстоит конкурировать с Александровским машиностроительным заводом, а в сегменте маневровых локомотивов — с продукцией компаний «Желдорреммаш», «Синара — Транспортные Машины», «Муромтепловоз» и Камбарского машиностроительного завода.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈