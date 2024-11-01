ОСК спустила на воду ледокол «Диксон»

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На судоремонтном заводе «Красная Кузница» (Архангельский филиал ЦС «Звёздочка» ОСК) спущен на воду ледокол «Диксон» после завершения докового ремонта.

За два месяца нахождения ледокола на стапеле плавучего дока ПД М-32 специалисты предприятия провели работы по восстановлению корпуса судна, его очистке и окраске. Также выполнен ремонт донно-забортной арматуры и винто-рулевого комплекса.

«Диксон» — российский дизельный ледокол класса «Мудьюг». Построен в 1983 году. В зимнее время ледокол совершает проводку судов по Белому морю в замерзающий морской порт Архангельск. Занимается буксировками объектов, обеспечением работы буровых вышек в Баренцевом море. Ледокол может продвигаться во льдах толщиной 0,9 м со скоростью 1 узел.

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