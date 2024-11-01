Морской беспилотник «Оркан» показал свои возможности в Большом порту Санкт-Петербург

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На базе Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» прошла презентация универсального морского роботизированного комплекса (УМРК) «Оркан», разработанного российской компанией ЗАО «Си Проект». Об этом говорится в сообщении учреждения от 1 ноября.

Комплекс «Оркан» предназначен для выполнения гидрографических работ и оборудован отечественными гидроакустическими системами. В рамках мероприятия представители «Си Проекта» рассказали о преимуществах УМРК «Оркан», его характеристиках, а также о процессе подключения и настройки навигационно-гидрографического комплекса. При демонстрации была проведена съемка части акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

По оценке экспертов, УМРК «Оркан» представляет собой значительный шаг в развитии отечественной морской техники и позволит значительно улучшить качество и эффективность гидрографических работ, добавляют в «Морспасслужбе».

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