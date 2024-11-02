В Салехарде открылся медико-социальный центр «Доверие»

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Центр стал самым крупным профильным учреждением на Ямале. Современный комплекс предоставил для ямальцев новые возможности медико-социальной реабилитации. Впервые здесь начнёт работу кризисное отделение для женщин. Откроется третье в округе отделение патологии речи. Помощь будут оказывать участникам СВО. Современное учреждение располагается в трёхэтажном здании общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Это в 55 раз больше, чем в начале основания «Доверия». 29 лет назад на этом же месте учреждение начало работать в деревянном одноэтажном здании площадью около 200 квадратных метров. Тогда здесь занимались только с детьми, в штате трудились 27 работников.

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Получать услуги в «Доверии» смогут одновременно до 100 человек. На базе центра предусмотрены 10 отделений различного профиля. Комплексную реабилитацию здесь окажут взрослым и детям с инвалидностью, а также ямальцам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и перенёсшим инсульт.

© yanao.ru

В учреждении обустроили бассейн, тренажёрный, хореографический, спортивный и зал лечебной физкультуры, изостудию. Новый корпус полностью адаптирован для маломобильных граждан: установлены пандусы, специальной техникой для погружения оборудован бассейн. В центре работает квалифицированный специалист по подбору средств технической реабилитации — эрготерапевт, а также есть большой пункт проката. Посетителям доступны физиотерапевтические процедуры в сенсорных комнатах, сеансы в барокамере, лечение сном, сеансы виртуальной нейрокоррекции. Оборудован большой гидротерапевтический блок, где есть душ Шарко, душ Виши, циркулярный душ, лечебные ванны.

© yanao.ru

В новом корпусе окружной столицы сейчас работают 69 человек, среди них врач-невролог, врач-педиатр, логопеды, учителя-дефектологи, психологи, социальные работники, инструкторы по ЛФК, медицинский персонал и другие. Продолжается набор нужных специалистов.

© yanao.ru

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