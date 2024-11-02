В Ростехе разработали высокомощный двигатель для испытаний перспективных технологий.

© t.me

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые в России спроектировала и изготовила демонстрационный двигатель с тягой 35 тонн. Он предназначен для проверки зрелости ключевых технологий, которые планируется использовать в создании перспективных силовых установок.

Первый этап испытаний двигателя ПД-35 успешно проведен на недавно открытом стенде. В ходе тестов многократно достигался взлетный режим, а полученные параметры и характеристики превзошли прогнозные значения, подтвердив правильность технических решений. Это открывает возможности для разработки отечественных силовых установок большой тяги.

Демонстратор ПД-35 создан компанией «ОДК-Авиадвигатель». За его разработку коллектив предприятия удостоен премии «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈