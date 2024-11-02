Первый автосалон Lada открылся в Таджикистане

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АвтоВАЗ открыл автосалон Lada в Душанбе. 31 октября в столице Таджикистана заработал первый официальный шоурум российской марки, пишет ТАСС. В церемонии поучаствовали руководители АвтоВАЗа и сотрудники торгового представительства РФ. Российский производитель считает этот рынок перспективным: хороший старт продажам Lada должны дать горная местность, развивающаяся экономика и лояльные клиенты.

В Таджикистане есть пул клиентов, которые оценят Lada за «универсальность, высокую проходимость, простоту обслуживания, доступность запасных частей и кастомизацию», отметил менеджер АвтоВАЗа по экспорту в страны Средней Азии Сергей Серебряный.

При этом в республике растет парк электрокаров. На увеличение числа «зеленых» машин направлена правительственная программа, согласно которой доля электрокаров должна вырасти до 20-30 процентов в 2023-2028 годах. Также стоит отметить, что в Таджикистан запрещено ввозить машины, выпущенные раньше 2013 года.

Ранее «Лады» в Душанбе можно было купить на временной локации дилера. Там предлагали только одну модель — классическую Lada Niva Legend.

О планах АвтоВАЗа открыть местный шоурум сообщалось весной. Продавать там планировали Granta, Vesta и Largus, а вот Niva Travel в списке не было. Позже обещали открыть еще две торговые точки, в том числе в Худжанде — административном центре Согдийской области.

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