Первую партию предсерийных кроссоверов «Лада Азимут» собрали в Тольятти. Машины предназначены для сертификации.

АвтоВАЗ представил прототип нового кроссовера «Лада Азимут» в июне этого года, пообещав начать серийный выпуск модели в 2026 году. А недавно компания начала готовить модель к государственным сертификационным испытаниям.

На главном конвейере завода в Тольятти уже собрали первые пять «Азимутов», ещё 11 кроссоверов сделают в течение ближайших полутора месяцев. Эти машины отправятся на сертификационные испытания, которые продлятся до весны 2026 года.

В ходе сертификации «Азимут» должен подтвердить соответствие нескольким десяткам стандартов в области безопасности, экологии и эргономики. Если всё пройдёт успешно, модель получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — государственный документ, который позволит продавать автомобиль на российском рынке.

Как отмечает пресс-служба АвтоВАЗа, кроссоверы из пилотной партии — это предсерийные автомобили: 92% их деталей изготовлены на основной оснастке. Технология производства модели также в значительной степени уже отработана.

Что такое «Лада Азимут»? Автомобиль разработан на доработанной и усиленной платформе «Весты», поэтому полного привода у кроссовера не будет — только передний. Дизайн новинки выполнен в новом стиле, благодаря чему «Азимут» выглядит вполне современно и совсем не похож на другие модели марки.

Интерьер тоже полностью новый: с вытянутой по горизонтали передней панелью и двумя дисплеями перед водителем. В оснащении машины появятся медиасистема с голосовым управлением, двухзонный климат, беспроводная зарядка для смартфонов, электрорегулировки руля и сидений, панорамная крыша, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, электрический стояночный тормоз — таких опций на «Ладах» ещё не было!

Кроссовер будут оснащать модернизированными бензиновыми моторами собственной разработки: 1,6-литровым мощностью 120 л. с. или 1,8-литровым мощностью 132 л. с. Трансмиссии — от китайского поставщика, шестиступенчатая механика или вариатор.

Тем временем, замаскированный прототип «Лады Азимут» впервые заметили в Тольятти во время дорожных испытаний.