В Новосибирской области завершили ремонт моста и открыли движение по эстакаде

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Под Новосибирском ввели в эксплуатацию мост через реку Омь. Его протяженность составляет 180 метров. Объект расположен между селом Казачий Мыс и деревней Богословка и связывает село Усть-Тарка и город Татарск. Кроме того, по мосту жители Усть-Татарки могут проехать к федеральной дороге Р-254 «Иртыш». Также по нему проходит автобусный маршрут от Татарска до Новосибирска.

Мост был построен в 1970 году, и до настоящего времени его нормативное состояние обеспечивалось в рамках содержания. Сейчас же необходим был полноценный ремонт для обеспечения круглогодичного бесперебойного проезда. Подрядчик провел работы по замене отдельных частей конструкции, переустроил дорожную одежду и тротуарные консоли.

В общей сложности по нацпроекту в текущем году ремонтируют 11 мостов, общей протяженностью 1,84 тысячи погонных метра. Кроме того, до конца 2024-го введут 95 объектов общей протяженностью 259 километров. 71 объект протяженностью 191,5 километра уже ввели в эксплуатацию, на всех остальных участках завершили работы с покрытием.

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Под Новосибирском было открыто движение по эстакаде на обходе Кольцово.

Территориальное управления автодорог НСО сообщает, что в регионе было открыто движение по эстакаде, которая ведет к СКИФу. При этом допустимая скорость движения по объекту составляет 40 км/ч.

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