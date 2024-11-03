Школа на 625 мест открылась в г. Оби после капитального ремонта по государственной программе

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Торжественное открытие школы состоялось 2 ноября.

В ходе капремонта в школе проведены работы по обновлению крыши, пола, фундамента, стен и перекрытий, замене окон и дверей. Кроме того, произведен монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения и связи. Закуплена новая мебель и оборудование: компьютерное, интерактивное и оргтехника; планшетные компьютеры, специализированное — для оснащения кабинетов химии, физики, биологии; для школьной столовой и пищеблока. Также отремонтированы спортивный и актовый залы.

Общая стоимость ремонта школы составила более 310 млн рублей. На эти цели из федерального бюджета направлено около 95 млн рублей, из регионального — более 198 млн рублей. Еще более 17 млн рублей выделил муниципалитет.

В процессе капремонта в здании школы были выявлены дефекты, требующие проведения дополнительного объема ремонтных работ, ранее не предусмотренных и значительно влияющих на сроки и полноту проведения запланированных работ. Для этого были выделены ассигнования в объеме 170 млн 845 тысяч рублей.

Школа № 26 г.Оби — одна из пяти образовательных организаций Новосибирской области, где завершился капитальный ремонт на 1 ноября 2024 года. До конца года работы должны завершиться еще в двух школах.

В 2022 году в Новосибирской области отремонтировано 12 зданий школ;— в 2023 году отремонтировано 14 школьных зданий.— в 2024 году ремонтные работы осуществляются в 36 зданиях общеобразовательных организаций, в том числе в 7 зданиях со сроком окончания работ до конца 2024 года.

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