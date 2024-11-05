Строительство серии барж проекта RBD4608 завершено

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Серия из восьми барж проекта RBD4608 была построена по проекту группы компаний «Р-Флот» на Череповецком судостроительном заводе для Государственной транспортной лизинговой компании.

Первая баржа была сдана в апреле 2024 года, а последняя — в октябре 2024 года. Баржи будут эксплуатироваться на реках, соединяя Череповец и Астрахань.

Баржи, каждая из которых имеет грузоподъемность 600 тонн, предназначены для перевозки минерально-строительных материалов и зерна. Они могут использоваться в составе каравана из 12-15 небольших барж и двух буксиров, вмещающих до 9 тысяч тонн различных грузов, как сообщает телеграм-канал «Р-Флот».

Контракт на строительство барж был подписан в сентябре 2023 года в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России, финансируемого Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Проект по обновлению водного флота предполагает строительство и поставку 260 судов с 2024 по 2028 год. Он предусматривает «нулевой» аванс, льготную ставку по лизингу от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна и сроком до 25 лет. К 30 сентября 2024 года в рамках программы было законтрактовано 150 судов на общую сумму 137,7 млрд рублей.

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