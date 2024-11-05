«Ловушка расплава» доставлена из России в Египет для АЭС «Эль-Дабаа»

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4 ноября 2024 года на строительную площадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», было доставлено устройство локализации расплава («ловушка расплава») для энергоблока № 4.

Компоненты «ловушки расплава» прибыли в Египет на судне, отправившемся из порта Новороссийска в октябре. Доставка была осуществлена раньше запланированных сроков благодаря заблаговременной готовности строительной площадки энергоблока № 4.

«Сегодня мы принимаем четвертую „ловушку“ для АЭС „Эль-Дабаа“. Это говорит о том, что уже совсем скоро начнется монтаж корпуса устройства локализации расплава на четвертом энергоблоке. В прошлом году мы установили „ловушки“ на энергоблоках № 1 и № 2, а в 2024 году — на энергоблоке № 3. Установка „ловушки“ на энергоблоке № 4 станет подтверждением стабильности нашего процесса — по две „ловушки“ в год. Мы уверенно ведем работу по одновременному сооружению всех четырех энергоблоков первой египетской АЭС, применяя передовые технологии и современные инженерные решения. Строительство по проекту ВВЭР-1200 для „Росатома“ стало для нас привычным и отработанным процессом. Мы перешли от единичных уникальных проектов к индустриальному поточному методу строительства», — отметил Алексей Кононенко, вице-президент АО «АСЭ» и директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа».

По плану специалисты должны начать монтаж «ловушки расплава» до конца года.

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