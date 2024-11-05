Новосибирский завод бытовой химии открыл производственную площадку на Урале

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Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) запустил новую производственную площадку в Копейске, Челябинской области. Этот объект стал шестым в портфеле компании и обеспечит рост производственных мощностей, укрепив позиции НЗБХ на рынке бытовой химии. Площадка будет специализироваться на выпуске жидких моющих средств и отвечает требованиям современного рынка.

На площадке, занимающей площадь 864 квадратных метра, установлено современное оборудование, включая автоматическую линию розлива и линии выдува бутылок. Это решение позволит заводу увеличить объемы производства, снизить издержки и эффективно реагировать на потребности клиентов. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 38 тонн продукции в сутки. Продукция нового предприятия будет включать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, а также чистящие средства для дома, кухни и сантехники.

«Запуск производственной площадки в Копейске — стратегически важное событие для НЗБХ. Оно не только расширяет наше присутствие на рынке, но и сокращает логистическое плечо для поставок на Урал и в Западную Сибирь. Новая площадка станет ключевым элементом нашей производственной цепочки», — прокомментировал директор НЗБХ Рафис Аросланов.

Решение о расширении мощностей было продиктовано растущим спросом на продукцию компании и необходимостью поддерживать конкурентоспособные сроки поставок как на внутреннем, так и на международном рынках.

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