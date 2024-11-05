В России создали уникальные чипсы из рапсового жмыха

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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали чипсы на основе белка, полученного из рапсового жмыха. Это уникальная российская разработка, отметили в университете, такой рецептуры нет даже в Китае.

Для создания рапсовых чипсов используется жмых, остающийся при производстве растительного масла, говорится в сообщении ученых, с которым ознакомилась sfera.fm. Это позволяет применить с пользой отходы производства, при этом такое сырье дешевле, чем картофель.

Для производства чипсов рапсовый жмых обезжиривается, в нем производится осаждение изолянта, затем полученный порошок разводят мясным или овощным бульоном и добавляют пассированные овощи, получая основу для приготовления чипсов. За счет высушивания чипсы получаются более полезными, так как не содержат вредных веществ, образующихся при жарке. При этом они содержат не только белок, но также много микронутриентов, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются человеческим организмом, а также витамин В12.

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