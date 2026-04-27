Первым заказчиком «Центра инженерных компетенций» (интегратор роботов)выступил тракторный завод «ДСТ-Урал» (Челябинск), на котором роботизировали сварку. Сейчас в производственные цепочки на предприятии интегрировано уже 24 роботизированных комплекса. Это ускорило сварочные процессы на 60% и снизило количество брака до 1,8%, позволив увеличить выпуск техники, сообщает пресс-служба Минпрома региона.

На Южном Урале удалось выстроить полную цепочку инструментов для автоматизации производств, что уже принесло региону титул лидера роботизации. В Челябинске запущен и наращивает мощности «Завод роботов». На базе ЮУрГУ создан факультет мехатроники и робототехники. Внедрением роботов непосредственно на предприятиях занимается ряд интеграторов.

«За время существования компании мы реализовали более 80 проектов по внедрению роботов, пуско-наладке и написанию управляющих программ. Из последних примеров — работа на Челябинском компрессорном заводе и Заводе энергоэффективного и емкостного оборудования." — говорит директор ООО «Центр инженерных компетенций» Глеб Туманов. ЧКЗ начал масштабную модернизацию производства с внедрения роботизированных сварочных комплексов, которые приобрели на средства льготного займа ФРП.

«Внедрение роботизированных решений — не просто обновление оборудования, а системная работа по повышению эффективности всего производства и качества продукции. Сотрудничество с «Центром инженерных компетенций» продолжается. В данный момент идет интеграция в производственную цепочку еще одного роботизированного комплекса. Он будет применяться для сварки длинномерных изделий сельскохозяйственных машин «ЧКЗ АГРО». Мы продолжаем инвестировать в технологии, понимая, что за ними будущее», — делится планами генеральный директор ООО «ЧКЗ» Денис Ялалетдинов.

Челябинский «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования» (ЗЭОТЭК) также приобрел роботизированный сварочный комплекс при поддержке регионального ФРП. Благодаря трем комплектам оснастки новое оборудование может применяться для изготовления около 30 различных изделий.

Фото: пресс-служба ООО «ЧКЗ», ООО «Центр инженерных компетенций»