В Шарканском районе Удмуртии запустили новую ферму на 600 голов

В Шарканском районе Удмуртии запустили новую ферму на 600 головСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
31 октября АО «Ошмес» ввело в эксплуатацию второй коровник вблизи д. Сосновка. Ведутся работы земляные по строительству третьего коровника, также на 600 голов. Его планируют открыть к Новому Году.
В введённых коровниках установлены автоматизированные системы поения, проветривания и навозоудаления. До конца текущего года планируется заполнить всю новую ферму поголовьем и выйти на производство свыше 30 тонн молока в сутки. Также в комплекс входят родильное отделение и 5 телятников, два из которых введут в ближайшее время.
Всего в проект вложено более 500 млн рублей
Новый комплекс расположен в 2 километрах от Деревни Сосновка. Для сотрудников организован специальный подвоз.
В этом году хозяйства Удмуртии строят и реконструируют 56 коровников, телятников и кормоцентров. 24 объекта уже готовы. В этом году предприятия Удмуртии снова идут на рекорд по надоям.
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